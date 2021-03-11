ALES 2021/1 başvurusu için süreç başlıyor! ALES başvurusu nasıl yapılır?
ALES 2021/1 sınav başvurusu için kritik güne girildi. Sonuçları 27 Mayıs tarihinde açıklanacak olan sınav için başvuru süreci toplam 10 günden oluşacak. ALES 2021/1 başvurusu için öncelikle ÖSYM giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacak. Peki, ALES 2021/1 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ALES başvurusu için ÖSYM tarafından yayımlanan takvim bilgileri
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ALES başvurusu ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek. Akademik kariyer hedefi bulunan vatandaşların müracaat edeceği ALES için başvuru işlemleri online sistem üzerinden alınacak. Peki, ALES 1 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ALES 2021 1 başvuru ve sınav tarihi bilgileri
ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES 1 için ÖSYM'nin belirlediği başvuru tarihi 12-22 Mart tarihleri olacak. Bu aralıkta başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 1 Nisan 2020 tarihi olarak açıklandı.
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçları ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
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ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.