ALES 2021/1 başvurusu için süreç başlıyor! ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvurusu ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek. Akademik kariyer hedefi bulunan vatandaşların müracaat edeceği ALES için başvuru işlemleri online sistem üzerinden alınacak. Peki, ALES 1 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ALES 2021 1 başvuru ve sınav tarihi bilgileri



ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ALES 1 için ÖSYM'nin belirlediği başvuru tarihi 12-22 Mart tarihleri olacak. Bu aralıkta başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 1 Nisan 2020 tarihi olarak açıklandı.



ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?



ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçları ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.