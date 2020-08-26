ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ALES sonuçlarına çevrildi
ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merkezi olarak düzenlenen ALES 2020 yılında 16 Ağustos'ta yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının % 10’u 17 Ağustos’ta erişime açıldı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ile ilgili detaylar…
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ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020 yılında 16 Ağustos’ta yapıldı. Sınav soruları ve cevapları ile ilgili açıklamanın ardından tahmini puanlarını hesaplayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM yayımladığı kılavuz içerisinde sonuçların eylül ayında açıklanacağını duyurdu ve tarih verdi.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 7 Eylül'de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.