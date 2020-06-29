ALES'e katılım göstererek akademik kariyer hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, geri sayıma geçti. '2020 ALES ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, ÖSYM'nin sınavı gerçekleştireceği tarihi sorgulamaya başladı. Peki, ALES 2020 ne zaman yapılacak?
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'ALES ne zaman yapılacak?' sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen birçok vatandaş, ÖSYM'nin sınavı uygulayacağı tarihi merak ediyor. İşte, 2020 ALES sınav tarihi...
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ALES TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
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2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.