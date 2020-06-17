Gündem Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 15:00 , 17 Haziran 2020 - 15:00

ALES 2020 ne zaman?

2020 ALES sınavının ne zaman yapılacağı binlerce üniversite mezunu kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Akademik kariyerlerinde ilerlemek ve kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar, ALES sınavının yapılacağı tarihleri araştırıyorlar. Peki, ALES 2020 ne zaman?