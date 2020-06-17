2020 ALES sınavının ne zaman yapılacağı binlerce üniversite mezunu kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Akademik kariyerlerinde ilerlemek ve kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar, ALES sınavının yapılacağı tarihleri araştırıyorlar. Peki, ALES 2020 ne zaman?
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'ALES ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı, yüksek lisans adayları tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Söz konusu sınav için başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de sınav tarihine odaklandı. İşte, 2020 ALES sınav tarihi...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek.
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2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.
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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Başvurular ise 1 Ekim- 12 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak.
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Bu sınavın geç başvuru tarihi ise 4 Kasım 2020 olarak belirlendi.