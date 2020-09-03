ALES 2020/2 başvuruları ne zaman?

ALES başvurusu ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek. Akademik kariyer hedefi bulunan vatandaşların müracaat edeceği ALES için başvuru işlemleri online sistem üzerinden alınacak. Peki, ALES 2 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ALES 2020 2 başvuru ve sınav tarihi bilgileri



ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?



ALES 2 için ÖSYM'nin belirlediği başvuru tarihi 01-12 Ekim tarihleri olacak. Bu aralıkta başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 4 Kasım 2020 tarihi olarak açıklandı.



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçları ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.