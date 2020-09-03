ALES 2020/2 başvuruları ne zaman?

ALES 2020/2 sınavı ne zaman sorusu, sonuçları 3 Eylül tarihinde açılanan ilk sınavdan yeterli puanı alamayan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. ALES 2 ne zaman yapılacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin ALES sınav takvimi için yayımladığı detayları merak ediyor. Peki, ALES 2020/2 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ALES başvurusu için ÖSYM tarafından yayımlanan takvim bilgileri
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ALES başvurusu ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek. Akademik kariyer hedefi bulunan vatandaşların müracaat edeceği ALES için başvuru işlemleri online sistem üzerinden alınacak. Peki, ALES 2 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ALES 2020 2 başvuru ve sınav tarihi bilgileri
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES 2 için ÖSYM'nin belirlediği başvuru tarihi 01-12 Ekim tarihleri olacak. Bu aralıkta başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi ise 4 Kasım 2020 tarihi olarak açıklandı.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçları ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
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ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.