MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
GeriGündem ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 06 Ekim 2021 - 14:33 | 

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) 2021 yılındaki ikinci oturumu geride kaldı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, bir yandan sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Takvime göre sonuçlar kısa süre içinde erişime açılacak. Peki, ALES sınav sonucu ne zaman, hangi gün açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih son gelişmeler ile yakından takip ediliyor. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen ALES sınavının değerlendirme sonuçları ÖSYM duyurusu ile erişime açılacak. ALES sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. İşte, ÖSYM'nin verdiği sonuç açıklanma tarihi...

2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim tarihinde yayınlanacak.

3

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi