ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih son gelişmeler ile yakından takip ediliyor. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen ALES sınavının değerlendirme sonuçları ÖSYM duyurusu ile erişime açılacak. ALES sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. İşte, ÖSYM'nin verdiği sonuç açıklanma tarihi...