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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 10:59 | 

ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimi!

'2020 ALES ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı, yüksek lisans eğitimi görmek isteyen üniversite mezunu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde başvuru süreci tamamlanan sınav için şimdi de yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?

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ALES sınavının bu yılki ikinci ve son etabı için araştırmalar hız kazandı. Gerekli başvurular ve ödemeyi yaparak sınavı beklemeye koyulan vatandaşlar, ÖSYM'nin 2020 takvimine bakarak sorularına yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 6 Aralık'ta yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de sona erdi.

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Söz konusu sınav için sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

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