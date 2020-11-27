ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından organize edilen ALES'in bu yılki son oturumu için geri sayım başladı. Günler öncesinden başvurularını tamamlayan ve beklemeye geçen adaylar çalışmalarında son viraja girdi. ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) belgeleri erişime açıldı. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?
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1
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. ALES adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İşte, ALES hakkında bilgi...
2
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ÖSYM takvimine göre, 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek.
3
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Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
4
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SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.