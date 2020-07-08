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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 10:38,

ALES/2 ne zaman yapılacak? 2020 ALES başvuru takvimi

ÖSYM'nin bu yıl iki kez gerçekleştireceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için bekleyiş devam ediyor. 2020 ALES/2 sınav tarihi akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte, 2020 ALES başvuru takvimi...

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Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan ALES, lisansüstü eğitimini gerçekleştirmek isteyen bireylerin odak noktası oldu. 'ALES ne zaman yapılacak?' sorusu, kariyerini akademik anlamda geliştirmek isteyen vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, ALES tarihleri...

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek.

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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

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