MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES/2 ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi
GeriGündem ALES/2 ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 17:05,

ALES/2 ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından organize edilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ne zaman yapılacağı ve başvuru takvimi merak konusu oldu. Peki, ALES/2 ne zaman? İşte, sınav ve başvuru takvimi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

'ALES ne zaman?' yapılacak sorusu, kariyerini akademik anlamda geliştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Türkiye genelinde birçok il merkezinde gerçekleştirilecek olan ALES, lisansüstü eğitimini gerçekleştirmek isteyen bireylerin odak noktası oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2
Abone Olgoogle-news

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

3ALESE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
Abone Olgoogle-news

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi