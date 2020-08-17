Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından organize edilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ne zaman yapılacağı ve başvuru takvimi merak konusu oldu. Peki, ALES/2 ne zaman? İşte, sınav ve başvuru takvimi...
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'ALES ne zaman?' yapılacak sorusu, kariyerini akademik anlamda geliştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Türkiye genelinde birçok il merkezinde gerçekleştirilecek olan ALES, lisansüstü eğitimini gerçekleştirmek isteyen bireylerin odak noktası oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.