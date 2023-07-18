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ALES/2 geç başvuru tarihi || 2023 ALES geç başvuru ne zaman, nereden yapılır? İşte ALES 2 geç başvuru ücreti...

Güncelleme Tarihi:

#ALES 2#ÖSYM#ALES Geç Başvuru Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 11:17

ALES geç başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle belli oldu. 2023 yılının ilk ALES oturumu Nisan ayında gerçekleştirildi. ALES 2 sınavı da Ağustos ayı içerisinde uygulanacak. Her sene üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 10 Temmuz'da sona erdi. Başvuruda bulunamayan adaylar, sınav için geç başvuru yapabilecek. Ayrıca adayların ALES geç başvuru ücreti de yatırması gerekiyor. Peki 2023 ALES geç başvuru ne zaman, nereden yapılır? İşte ALES 2 geç başvuru ücreti...

1/4ALES/2 geç başvuru tarihi || 2023 ALES geç başvuru ne zaman, nereden yapılır İşte ALES 2 geç başvuru ücreti...

ALES 2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 2 sınav tarihi netlik kazandı. Sınav için geç başvurular da belirtilen tarihte yapılacak. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES geç başvuru tarihleri...

2/4ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM ALES/2 geç başvuru işlemleri açıklanan tarihte gerçekleştirilecek. Buna göre ALES geç başvuruları 19 Temmuz'da yapılabilecek.

3/4ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR

ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

ALES başvuru ücretleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin paylaştığı bilgilere göre 260,00 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

4/4ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2. oturumu 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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#ALES 2#ÖSYM#ALES Geç Başvuru Tarihi