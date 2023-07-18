ALES/2 geç başvuru tarihi || 2023 ALES geç başvuru ne zaman, nereden yapılır? İşte ALES 2 geç başvuru ücreti...

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ALES geç başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle belli oldu. 2023 yılının ilk ALES oturumu Nisan ayında gerçekleştirildi. ALES 2 sınavı da Ağustos ayı içerisinde uygulanacak. Her sene üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 10 Temmuz'da sona erdi. Başvuruda bulunamayan adaylar, sınav için geç başvuru yapabilecek. Ayrıca adayların ALES geç başvuru ücreti de yatırması gerekiyor. Peki 2023 ALES geç başvuru ne zaman, nereden yapılır? İşte ALES 2 geç başvuru ücreti...