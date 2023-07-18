ALES/2 geç başvuru tarihi || 2023 ALES geç başvuru ne zaman, nereden yapılır? İşte ALES 2 geç başvuru ücreti...

ALES 2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 2 sınav tarihi netlik kazandı. Sınav için geç başvurular da belirtilen tarihte yapılacak. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES geç başvuru tarihleri...