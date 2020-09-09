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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 15:59 | 

ALES 2 başvuruları ne zaman? Yılın son ALES oturumu için tarihler belli oldu!

2020 ALES/2 başvurularının ne zaman yapılacağı sınava girecek olan üniversite mezunu yüzlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından güncellenen 2020 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, ALES 2 başvuruları ne zaman?

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'ALES ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üniversiteden mezun olan adaylar ALES sınavıyla birlikte yüksek lisans yaparak, akademik kariyerlerini geliştirmek istiyorlar. İşte, 2020 ALES takvimi...

2SINAV TARİHİ
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SINAV TARİHİ

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

3ALESE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
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ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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