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ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile ALES başvuru ve sınav tarihi...

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#ALES#ALES Ne Zaman#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:32

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavının ilk oturumu Nisan ayında gerçekleştirildi. Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılamayan adaylar 2. oturum tarihini merak ediyor. Peki ALES/2 ne zaman? ALES 2 başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte konu hakkında ayrıntılar...

1/3ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak ÖSYM takvimi ile ALES başvuru ve sınav tarihi...

ALES sınavı yılda 3 defa düzenleniyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınav. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Yılın ilk ALES oturumuna katılım sağlayamayan adaylar 2. sınav tarihini sorguluyor. İşte ÖSYM takvimi ile ALES 2 sınav ve başvuru tarihi...

2/3ALES 2 NE ZAMAN

ALES 2 NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES oturumu 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarının ise 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

3/3ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 2 başvuruları 4 Temmuz'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek.

Geç başvurular ise 19 Temmuz'da alınacak.

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#ALES#ALES Ne Zaman#ÖSYM