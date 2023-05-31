ALES 2 başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi ile ALES başvuru ve sınav tarihi...

ALES sınavı yılda 3 defa düzenleniyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınav. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli. Yılın ilk ALES oturumuna katılım sağlayamayan adaylar 2. sınav tarihini sorguluyor. İşte ÖSYM takvimi ile ALES 2 sınav ve başvuru tarihi...