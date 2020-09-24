ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı ALES için nefesler tutuldu. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen ALES'in bu yılki son etabı için, başvuru ve sınav tarihi bilgisi merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2020 akademik takviminde, söz konusu sınavın ikinci etabı için tarih bilgisinin yanı sıra başvuru takvimine ilişkin bilgiler de yer alıyor. İşte, ALES/2 hakkında ayrıntılar...
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2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
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Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.