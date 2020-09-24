ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen ALES'in bu yılki son etabı için, başvuru ve sınav tarihi bilgisi merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2020 akademik takviminde, söz konusu sınavın ikinci etabı için tarih bilgisinin yanı sıra başvuru takvimine ilişkin bilgiler de yer alıyor. İşte, ALES/2 hakkında ayrıntılar...