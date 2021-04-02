ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) geç başvuruları dün tamamlandı. Geç başvuruların da geride kalması ile birlikte şimdi sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak?
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ALES oturumları, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021'de organize edilecek ilk ALES oturumu için başvurularını tamamlayan kişiler, sınav tarihini sorguluyor. İşte, 2020 ALES/1 sınav takvimi...Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
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Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
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PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.
Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.