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ALES/1 ne zaman yapılacak? 2022 ALES başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

#ÖSYM#ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022 ALES) girecek olan adaylar, şubat ayı ile birlikte sınav tarihi sorgulamalarına hız verdi. Bir yandan sınava hazırlanan adaylar bir yandan da ÖSYM 2022 takviminde yer alan sınav tarihini sorguluyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? 2022 ALES başvuruları ne zaman?

1/3ALES/1 ne zaman yapılacak 2022 ALES başvuruları ne zaman İşte ÖSYMnin açıkladığı takvim

Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kariyerleri açısında daha yüksek bir konuma gelebilmeleri için yüksek lisansa kabulde gerekli olan ALES'e girmek istiyorlar. 2022'de ALES sınavının yapılacağı tarihler binlerce üniversite mezunu tarafından araştırılıyor. İşte, ALES/1 başvuruları hakkında bilgiler...

2/32022 ALES TAKVİMİ

2022 ALES TAKVİMİ

ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

3/3KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR

KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

 

 

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#ÖSYM#ALES