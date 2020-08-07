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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 19:15,

ALES/1 ne zaman? ALES giriş belgeleri erişime açıldı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak?

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16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
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SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

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