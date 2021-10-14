Alef'e New York’tan 2 ödül

İşte sinema, sahne ve televizyon dünyasında yaşananlar...
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1
'2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisi' listesinde
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı, BluTV ve FX özel yapımı “Alef” dizisi, ABD’den ödül aldı. Dizi, New York Festivals’ta “en iyi suç dizisi” ve “en iyi jenerik” ödüllerine layık görüldü. “Alef” aynı zamanda dünyanın en prestijli dergilerinden Variety’nin hazırladığı “2020’nin En İyi 15 Uluslararası Dizisi” listesinde de yer aldı.
2
İngiltere'den onur ödülü
Lady Gaga başta olmak üzere Cheryl Cole ve Kylie Minogue gibi dünya yıldızlarını giydiren başarılı Türk tasarımcı Zeynep Kartal, moda dünyasına ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı İngiltere’de Bolton Belediyesi’nin “onur ödülü”ne layık görüldü. Kartal aldığı ödülle ilgili şunları söyledi: “Bir Türk moda tasarımcısı olarak böyle bir ödüle sahip olmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum.”
3
Sağlıklı yaşam buluşturdu
Turkcell Platinum, sağlıklı beslenme ve sporla daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak için sanat camiasıyla spor etkinliğinde buluştu. Turkcell Platinum Park’ta Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon ev sahipliğinde gerçekleşen davette, Ayşe Tolga moderatörlüğünde konuyla ilgili sohbetler yapıldı. Etkinliğe katılan isimlerden Ebru Şallı, “Burası tam benlik bir ortam” diyerek, şunları söyledi: “Konular zaten, benim yabancı olmadığım konular. Pilateste bir marka oluşturdum ve kadınlara hizmet veriyorum. Erkekler pek pilates yapmıyor. Tuvalete gidiyorum diyerek kaçıyorlar dersten. Uğur da yan çizdi. Sadece yürüyüş yapıyor.” (Deniz BOY)
4
Programı ödüllendi
Bahar Gelir, Anadolu’yu gezdiği program “Bahar Kapıda” ile birçok ödül kazandı. Anadolu’nun dört bir yanını dolaşıp birbirinden renkli görüntüleri ekrana taşıyan Gelir, “Hem izleyicilerin gönlünü hem de birbirinden değerli ödülleri kazanmayı başardık” dedi.
5
Saklı'nın tanıtımı olay oldu
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran “The Affair” dizisinden uyarlanan “Saklı”nın ilk teaser’ı yayınlandı
İki evli insanın aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. MAY Productions imzalı dizi, Blu TV’de yayınlanacak.
6
Aslı Zengin'in romanı İtalya’da raflarda
Senarist Aslı Zengin’in “Evliliğe Giden Yol” adlı ilk kitabı İtalyancaya çevrildi. Eser, “La Strada Per Il Matrimonio” adıyla okurlara sunuldu. Aslı Zengin, İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman’ın başrol oynadığı “Erkenci Kuş” ve “Bay Yanlış” dizilerinin de senaristi.
7
Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi Ankara’da
Türkiye-Azerbaycan dostluğunu konu alan ve 5 yıllık bir çalışma sonucu hazırlanan “Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi”, prömiyerini Ankara’da yapıyor. Genel sanat yönetmenliğini ve yapımcılığını Serhat Turak’ın üstlendiği, kadrosunda 100 dansçının yer aldığı gösteri, ilk kez 22 Ekim’de Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde sahnelenecek
8
Fırat Tanış bu akşam sahnede
Fırat Tanış, “Gelin Tanış Olalım” ile sevenleriyle buluşuyor. Oyuncu, Semih Çelenk’in yazıp yönettiği gösterisini bu akşam saat 20.30’da Trump Sahne’de sergileyecek. Tanış’a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik edecek.
9
Rıdvan Yıldırım: Tarzımı yansıtanı yapacağım
BBG yarışmasıyla ünlenen Tarık’ın “Aşk Yarası” şarkısıyla pop dünyasına iyi bir giriş yapan Rıdvan Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor.
Single hazırlığında olan Yıldırım, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:“2 yeni single , 5 akustik cover yolda! Birçok plan yaptım. Beklediğime değecek şarkılar buldu. Yeni klipler, yeni aranjmanlar, yeni konserler ve yeni bir stil tasarlandı. Kendime yakışanı, tarzımı yansıtanı yapacağım. Hedeflediğim her şeyi çok kısa zaman da başaracağım. Her gün büyümeye devam edeceğim. İyi ki varsınız”