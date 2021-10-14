Alef'e New York’tan 2 ödül

Sağlıklı yaşam buluşturdu Turkcell Platinum, sağlıklı beslenme ve sporla daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak için sanat camiasıyla spor etkinliğinde buluştu. Turkcell Platinum Park’ta Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon ev sahipliğinde gerçekleşen davette, Ayşe Tolga moderatörlüğünde konuyla ilgili sohbetler yapıldı. Etkinliğe katılan isimlerden Ebru Şallı, “Burası tam benlik bir ortam” diyerek, şunları söyledi: “Konular zaten, benim yabancı olmadığım konular. Pilateste bir marka oluşturdum ve kadınlara hizmet veriyorum. Erkekler pek pilates yapmıyor. Tuvalete gidiyorum diyerek kaçıyorlar dersten. Uğur da yan çizdi. Sadece yürüyüş yapıyor.” (Deniz BOY)