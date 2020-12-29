Magazin BACKGRID USA, BACKGRID UK Haber Giriş: 29 Aralık 2020 - 15:00 | 29 Aralık 2020 - 15:00

Alec Baldwin'in karısı Hilaria Baldwin kendine sahte bir geçmiş yaratmış: Hollywood bunu konuşuyor

Tüm Hollywood'da son birkaç gündür bir isim konuşuluyor. Hatta bu durum öyle büyüdü ki artık tüm dünya onun geçmişini sorguluyor.