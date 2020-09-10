Altıncı bebek geldi: Seri halde çocuk sahibi oluyorlar
Sinema ve TV dünyasının tecrübeli oyuncusu ve genç eşi beşinci çocuklarına kavuştu.
Mega News Agency, Splash News
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YENİ BEBEK AİLEYE KATILDI
Ünlü oyuncu Alec Baldwin ile yoga eğitmeni olan eli Hilaria Thomas Baldwin'in beşinci bebekleri de dünyaya geldi.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
62 yaşındaki Baldwin'in eşi, 36 yaşındaki Hilaria Baldwin bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram hesabından duyurdu. Beşinci kez anne olan Baldwin, paylaşımına "Dün akşam bir bebeğimiz oldu. O, mükemmel ve daha mutlu olamazdık. İsim için bizi izlemeye devam edin" mesajını yazdı.
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ÇOK ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÜNLÜLER
Çiftin Carmen (6), Rafael (5), Leonardo (3) ve Romeo'dan (2) dört tane çocuğu bu.unuyor. Bu erkek bebek Baldwin'in alıncı çocuğu. Aktör Kim Basinger ile olan evliliğinden Ireland adında 24 yaşında bir kız çocuğu babası aynı zamanda.
Baldwin çifti gösteri dünyasının çok sayıda çocuk sahibi olan tek ünlü ailesi değil. İşte çok sayıda çocuk sahibi olan diğer ünlüler.
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ÜÇ KIZ BİR ERKEK
David ve Victoria Beckham gösteri dünyasının çok çocuklu ailelerinden. Onların tam dört çocuğu var.
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KIZ ÇOCUK HAYALLERİYDİ
Çiftin önce üç tane oğlu oldu. Daha sonra Victoria ve David Beckham, bir de kız çocuk sahibi olmak istediler. Böylece en küçük çocukları Harper Seven da aralarına katıldı.
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GENÇ YAŞTA ANNE OLDU
Model Heidi Klum da genç yaşta arka arkaya anne olan ünlülerden.
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DÖRT ÇOCUK ANNESİ
Eski ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi olan Klum daha sonra da şarkıcı Seal ile olan evliliğinden üç çocuk daha dünyaya getirdi.
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ONLAR DA ÇOK ÇOCUK SEVİYOR
Gösteri dünyasının ünlü Kardashian Jenner ailesinin annesi ve akıl hocası Kris Jenner, en çok çocuk doğuran ünlü annelerden biri. Robert Kardashian ile evliliğinden Kim, Kourtney, Khloe ve Robert adında dört çocuğu var Jenner'ın. Daha sonra evlendiği Bruce Jenner'dan da Kylie ve Kendall adında iki kız çocuk sahibi oldu.
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ANNELERİYLE YARIŞIYORLAR
Kızları Kim ve Kourtney de çocuk sahibi olma konusunda onunla yarışıyor. Kim Kardashian ve Kanye West'in dört, Kourtney Kardashian'ın da Scott Disick ile ilişkisinden üç tane çocuğu bulunuyor.
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ARKA ARKAYA DOĞUM
Neredeyse ara vermeden çocuk doğuran ünlülerden biri de Kate Middleton. İlk çocuğuru 2015 yılında doğuran Middleton, ikinciyi 2015'te üçüncüyü de 2018'de kucağına aldı.
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BU YÜZDEN YIPRANDI İDDİASI
Middleton'ın bu kadar sık doğum yaptığı için yıprandığını söyleyenler de var.
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KISA ARALARLA ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR
Futbolcu Peter Crouch ve model eşi Abbey Crouch da arka arkaya bebek sahibi olan ünlülerden.
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DÖRDÜNCÜ BEBEK DE GELDİ
Daha önce üç çocuk doğuran Crouch, kısa bir süre önce de dördüncü bebeğini dünyaya getirdi.
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DÖRT ÇOCUKLARI VAR
Aktör Mark Wahlberg'in eşi Rhea Durham, tam dört çocuk annesi.
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HALA FORMUNDA
Ama o da formunu gayet iyi bir şekilde koruyor.
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36 YAŞINDA BEŞ ÇOCUK ANNESİ
Süper Nova lakabıyla tanınan Rus model Natalia Vodianova tam beş çocuk annesi.
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ANNELİĞİ SEVİYOR
İlk evliliğinden üç çocuk sahibi olan Vodianova, ikinci evliliğinden de iki çocuk daha doğurdu. Üstelik ünlü model daha 36 yaşında.
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ONLARIN DA DÖRT ÇOCUĞU VAR
Futbolcu Wayne Rooney'in eşi Coleen henüz 32 yaşında. 2008'de evlenen çiftin tam dört tane çocuğu var.
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KALABALIK AİLE
Rooney çifti de çok çocuk seven ünlülerden.
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ARKA ARKAYA DOĞURDU
Tori Spelling de gösteri dünyasının en çok çocuk doğuran ünlülerinden biri.