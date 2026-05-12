Aldatıp ayrıldığı eski karısından şimdi af diliyor… ‘Bütün suç benim, gel artık barışalım!'

Hollywood'un yıldız oyuncusu aldatıp sonra da boşandığı eski karısının intikam hırsı ve bir an önce evlenmek istediği yeni sevgilisinin aşkı arasında sıkışıp kaldı... Tiyatro sahnesindeki rol arkadaşıyla yaşadığı yasak aşkın ardından boşanan Hugh Jackman, hayatında yeni bir sayfa açmadan önce eski eşiyle arasını düzeltmek ve onun kendisini affetmesini sağlamak istiyor. Son olarak sevgilisi Sutton Foster’la Met Gala’da verdiği aşk pozlarıyla gündemden düşmeyen Hugh Jackman, bir yandan hayranlarını düşüncesiz davrandığı için kızdırmış bir yandan da eski karısı Deborra Lee Furness’a son bir darbe daha vurmuştu. Bir zamanlar karısıyla gittiği yılın bu en önemli davetlerinden biri sayılan moda gecesinde artık saklanmadan aşkını sergilediği sevgilisi Sutton Foster’la mutluluk pozları veren Hugh Jackman davranışlarıyla tepki toplamıştı. 27 yıllık evliliğin ardından 2023’te ayrılan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness’ın arasına bir başka aşk girmişti. Eskiden beri arkadaş olan, birlikte sahneye çıktıkları müzikalin provaları sırasında bu arkadaşlıkları aşka dönüşen Hugh Jackman ve Sutton Foster peş peşe evliliklerini bitirdiler ve artık bu yasak aşkı saklanmadan yaşıyorlar. Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness’ın bu aldatma skandalıyla gölgelenen boşanma davaları sona erdi. Sutton Foster ise henüz kocasından resmen boşanamadı. İkili bir an önce evlenmek isteseler de bir türlü bunun için adım atamıyorlar. Hugh Jackman’ın kalbini deyim yerindeyse paramparça ettiği eski eşi Deborra Lee Furness’tan af dilediği, bu ayrılıkta bütün suçu kendi üstüne alarak ve eski karısı tarafından affedilerek yeni hayatına bir an önce başlamak istediği biliniyor. Ancak ayrılık aşamasında Hugh Jackman’a sessiz kalacağı konusunda söz vermesine rağmen aldatıldığını basına teyit eden ve zehir zemberek bir açıklama yapan Deborra Lee Furness’ın buna hiç niyeti yok gibi. Eski aşıkları yakından tanıyan kaynaklar Evliliklerinin bitmesindeki rolünün sorumluluğunu tamamen üstlenmeye hazır. Hugh, Deb'i asla incitmek istemedi. derken ünlü oyuncunun bu affedilme isteğinin ardında aslında sadece eski eşi değil iki çocuğu var… Çiftin ikisini de evlat edindikleri 25 yaşında Oscar adında bir oğulları ve 21 yaşında Ava adında bir de kızları var. Hugh Jackman sevgilisiyle bir an önce evlenmek için adeta gün sayıyor ancak iki çocuğunun da mutlaka düğününe gelmesini istiyor. Çocukları ise ünlü oyuncuya hâlâ çok kızgın ve değil düğüne katılmak annelerinin tarafında durarak Hugh Jackman’la görüşmüyorlar bile… Hugh Jackman da eski eşinin bir an önce kendini affetmesini isteyerek ondan özürler diliyor ve yeniden evlenmeden önce bu tatsızlık sonlansın istiyor. Hugh Jackman’ı bekleyen bir diğer büyük tehlike de aldatılan, gururu kırılan ve 27 yıllık yuvası dağılan Deborra Lee Furness’ın intikam amaçlı, başından geçen bu ihaneti de anlatacağı bir anı kitabı yazmak istemesi. Hatta Furness'in bir tiyatro yıldızı olan Sutton Foster’a inat olsun diye Broadway'de bir gösterinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmeyi düşündüğü söyleniyor. Hugh Jackman ise bu sıkıntılı durum eski eşinin intikam planlarıyla iyice rayından çıkmasın diye adeta ecel terleri döküyor…