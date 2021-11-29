Magazin Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 08:35 | 29 Kasım 2021 - 08:36

Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova gecelerde!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından haberler...