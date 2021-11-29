Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova gecelerde!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından haberler...
Keyifler kaçtı
Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Flaşların patlamasıyla keyfi kaçan Koçibey, araç içinde yüzünü gizlemek istese de başarılı olamadı. İki sevgili, araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
Flaşların patlamasıyla keyfi kaçan Koçibey, araç içinde yüzünü gizlemek istese de başarılı olamadı. İki sevgili, araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
Rengarenk Berrak
Berrak Tüzünataç önceki akşam Asmalımescit’teydi. Rengarenk ve ışıltılı kombiniyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri görünce “Siz nereden çıktınız, beklemiyordum” diyerek kahkaha attı. Sözlerine“Fashion Film Festival İstanbul’un jüri üyesi oldum. Biraz geç kaldım” diye devam eden oyuncu, koşar adım Soho House’a girdi. (Sayit DURMAZ)
Koca herifler
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Arkın, önceki gün oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır ile verdiği pozu Instagram’da paylaştı. Oyuncu, bu karenin altına “Koca herifler” notunu yazdı.
Koreli gruptan ‘Erik Dalı’ dansı
Güney Koreli K-Pop müzik grubu A.C.E, İstanbul’a geldi. Kore Kültür Merkezi’nin 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında Maslak TİM Show Center’da konser veren grup büyük ilgi gördü.
A.C.E, sahnede “Squid Game” dizisindeki kıyafetleri giyerek seyircilerle dizideki sahneleri canlandırdı. “Erik Dalı” şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, konserde yine “Erik Dalı” eşliğinde dans etti. (Behlül AYDIN)
A.C.E, sahnede “Squid Game” dizisindeki kıyafetleri giyerek seyircilerle dizideki sahneleri canlandırdı. “Erik Dalı” şarkısı eşliğinde dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, konserde yine “Erik Dalı” eşliğinde dans etti. (Behlül AYDIN)
Hayalim Beyonce’ye kemençe çalmak
Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı.
Söylediği şarkıların yanı sıra kemençe performansıyla da beğenilen Uzunlar, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzunlar, enstrümanını dünya çapında tanıtmak istediğini söyledi ve hayalini açıkladı: “Beyoncé ile sahne yapmak belki size komik gelebilir ama kemençemle Beyoncé ’ye eşlik etmek tek hayalimdir.”
Söylediği şarkıların yanı sıra kemençe performansıyla da beğenilen Uzunlar, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzunlar, enstrümanını dünya çapında tanıtmak istediğini söyledi ve hayalini açıkladı: “Beyoncé ile sahne yapmak belki size komik gelebilir ama kemençemle Beyoncé ’ye eşlik etmek tek hayalimdir.”