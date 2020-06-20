Alara, annesinin kopyası!

Arazi aracıyla geldiği AVM’ye girişte görüntülenen Kerimoğlu sinemayla ilgilendiğini söyledi. Baba mesleğini sevmediğini, onun yerine oyunculuk ve sinemada karar kıldığını söyleyen Berke Kerimoğlu “Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı, kolay değildi. Ben de eğitim aldığım konuda, sinemada ilerlemek istiyorum” dedi.



Cenker TEZEL