Adem Murat Yücel kimdir, kaç yaşında? Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in biyografisi

2004 yılında Kestel’de yapılan seçimlerde Kestel Belediye Başkanı seçilen Adem Murat YÜCEL, Türkiye’nin en genç belediye başkanları arasına girdi. 2009 yılı yerel seçimlerinde de Kestel halkının teveccühü ile belediye başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazandı. 30 Mart 2013 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürmeye karar verdi. 8 Aralık 2013 tarihinde de MHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Adem Murat YÜCEL 18 kasım 2015 tarihinde Alanya Tanıtım Vakfı(ALTAV) nın yeni başkan'ı olarak seçildi.31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilerek Alanya'ya hizmet etmeye devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, orta düzeyde Rusça bilen Adem Murat YÜCEL'in Mehmet, Emir ve Zeynep isimli üç çocuğu var.