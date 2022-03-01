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Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB'den önemli detay

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Alan değişikliği sonuçları, 1 Mart 2022 Salı günü binlerce öğretmenin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Kadrolu olarak görev yapmakta olan ancak görev yaptığı alan dışında farklı bir branşta da uzmanlığı bulunan öğretmenler için geçerli olan alan değişikliği, sonuçları ile gündemde yer alıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) alan değişikliği sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB alan değişikliği sonuçları hakkında detaylı bilgiler

1/3Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak MEBden önemli detay

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) alan değişikliği 2022 başvuruları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Yayınlanan takvim doğrultusunda alan değişikliği başvuruları şubat ayında alındı. Yapılan başvuruların ardından tüm gözler, alan değişikliği sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, MEB alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte alan değişikliği 2022 atama takvimi

2/3ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Takvime göre atama sonuçları 1 Mart 2022 tarihine açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir. Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri için ise 17 Haziran 2022 işaret edildi.

Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

3/3ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmetpuanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumundasırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayanaöncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ilebelirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.

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