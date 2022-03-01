Alan değişikliği sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB'den önemli detay

ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmetpuanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumundasırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayanaöncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ilebelirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.