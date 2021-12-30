Alan değişikliği başvurusu 2022 ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği başvuru şartları
Alan değişikliği başvuru takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alan değişikliği başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar başvurularını şubat ayında yapacaklar. Peki, alan değişikliği başvuru şartları nelerdir?
Öğretmen alan değişikliği başvuruları şubat ayında yapılacak. MEB’in yayımladığı takvime göre alan değişikliği başvuru işlemleri 7 Şubat tarihinde başlayacak ve 11 Şubat’ta sona erecek. Ön başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilecek.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı. Buna göre, ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;
- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,
- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,
- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,
- Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,
Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.
Alan Değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,
- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,
- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,
Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,
- Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,
Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.
Alan Değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.