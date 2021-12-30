Alan değişikliği başvurusu 2022 ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği başvuru şartları

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;



- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,



- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,



- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,



Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,



Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,



- Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,



Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.



Alan Değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.