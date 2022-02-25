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Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Alan değişikliği 2022 atama takvimi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 alan değişikliği takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Yayınlanan takvim doğrultusunda alan değişikliği başvuruları şubat ayında alındı. Ayrılma ve başlama işlemleri E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarih itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki, alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte alan değişikliği 2022 atama takvimi

1/3Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak Alan değişikliği 2022 atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat tarihleri arasında alındı. Ön başvuru süreci ardından gözler ikinci aşama olan atama takvimine çevrildi.

2/3Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak Alan değişikliği 2022 atama takvimi

Takvime göre atama sonuçları 1 Mart 2022 tarihine açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir. Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri için ise 17 Haziran 2022 işaret edildi.

3/3ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmetpuanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumundasırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayanaöncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ilebelirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği önbaşvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitimkurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesikapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dâhil edilecektir.

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