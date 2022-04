Alain Delon öldü mü? "Ötenazi ile öldü" iddialarına açıklama

Alain Delon Kimdir?

Alain Fabien Maurice Marcel Delon 8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya geldi. Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir ve 1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekrana getirdi. Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı. Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı.



Annesi ve babası kendisi daha çocuk yaştayken ayrılmış olduğundan zorlu bir çocukluk geçirmiştir.



Dünyaca ünlü yönetmenlerden Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ve Michelangelo Antonioni gibileriyle çalışma imkânı yakalamıştır.



2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunuda iptal ettirmiştir. Delon oyunculuğu oynayarak öğrenmiş Gabin ve Venturayı ustaları gören bir oyuncudur. General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışlamıştır. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazmıştıır. Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adlı 3 çocuğu vardır. Babannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Fransız milliyetçi Le Pen ile dost bir De Gaullecüdür. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşamaktadır. Paris'te yaşamanın hayvanlarla mümkün olmadığından Paris'te yaşayamayacağını belirtmiştir. 2002'de ağır bir depresyon geçiren oyuncu intiharı denemiştir. Gençlere oyuncu olmalarını tavsiye eden oyuncu, Oyunculuğu dünyanın en güzel mesleği olarak nitelendiriyor.