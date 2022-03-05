Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2022 Alaçatı Ot Festivali takvimi

ÇEŞME VE ALAÇATI SEVERLERİ DOĞA İLE BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ

Festivale ilişkin bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Pandemiden dolayı iki yıl Alaçatı Ot Festivalini iki yıl yapamadık. Bu sene yeryüzündeki cennet Çeşmenin dünya markası olan Alaçatıda insanları bir araya getirmeyi planlıyoruz. Çeşme ve Alaçatı severleri doğa ile buluşmaya davet ediyoruz. Betonların arasına sıkışmış insanların nefes almasına vesile olmasına gayret ettik. Festivalde birçok sürprizimiz olacak. 2019 Alaçatı Ot Festivalinde 1 milyonu aşkın insan katılmıştı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz. İnsanlar Alaçatı ve Alaçatı Ot Festivalini özledi. Ot toplama ile yemek yarışması, konserler, sanat atölyeleri, söyleşi ve filim gösterilerimiz olacak ifadelerini kullandı.Festivalin 24 Martta başlayacağını söyleyen Oran söyle devam etti:



Ramazana denk geldiği için bir hafta gerite aldık. Her sene bir otu tema olarak belirliyoruz. Bu seneki temamız Labada otu olacak. Alaçatı Ot Festivali sadece bir festival değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının tanıtılmasıdır. Alaçatı severlerle kucaklaşmayı bekliyoruz. 2022 sezonunu Alaçatı Ot Festivali ile açıyoruz.