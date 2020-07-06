Alaattin Kadayıfçıoğlu sevgilisi Zehra Çilingiroğlu’na ayrı, ailesine ayrı ev tuttu

Hem kalabalık ailesi rahat etsin diye hem de tatilde onlarla birlikte olmak için böyle bir karar alan Tatlıtuğ’un hareketini çok beğenmiştim. Bu haberim çıktıktan sonra bir telefon aldım ve genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da benzer bir hareket yaptığını öğrendim.