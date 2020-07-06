Alaattin Kadayıfçıoğlu sevgilisi Zehra Çilingiroğlu’na ayrı, ailesine ayrı ev tuttu

Geçen hafta Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’daki iki yazlık evini ailesine tahsis ettiğini, kendisi de eşiyle kiraya çıktıklarını yazmıştım.
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Hem kalabalık ailesi rahat etsin diye hem de tatilde onlarla birlikte olmak için böyle bir karar alan Tatlıtuğ’un hareketini çok beğenmiştim. Bu haberim çıktıktan sonra bir telefon aldım ve genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da benzer bir hareket yaptığını öğrendim.
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Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Bey, yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört ediyor.
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Ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.
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Londra’da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.
Sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti.
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Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor. Belli ki bu yaz aileler, Çeşme’de sık sık bir araya gelerek iyice kaynaşacak.