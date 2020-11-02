AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? Güvendeyim uygulaması indirme ekranı

AKUT Güvendeyim uygulaması, İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Deprem ve doğal afetler sonrasında telefon şebekelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı, AKUT güvendeyim uygulamasını geliştirdi. Olası afet durumlarında, AKUT Güvendeyim uygulamasıyla 5 kişiye harita üzerinde yer bildirimi yapılıyor. Peki, AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir? İşte, AKUT Güvendeyim uygulaması indirme ekranı.
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Güvendeyim uygulaması, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından bir kez daha kendisini hatırlattı. Deprem, yangın, sel v.s gibi doğal afet durumlarında yoğunluktan dolayı yaşanan hat kesilmelerinin önüne gelen AKUT Güvendeyim uygulaması mobil cihazlarda hayat kurtarabilecek derece önem arz ediyor. Uygulamayı kullanmak için , iOS veya Android marketlerden uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip bağlantı kurmak istediğiniz 5 numara belirliyorsunuz. İşte, ayrıntılar.
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GÜVENDEYİM UYGULAMASI NEDİR?
Yazılımı geliştiren isimlerden biri olan 13 yıllık AKUT gönüllüsü ve bilgisayar mühendisi Köksal Akbaba (40) 'Güvendeyim' uygulamasını şöyle anlattı: "Güvendeyim uygulaması sevdiğiniz ya da size ulaşmasını sağlamak istediğiniz 5 kişinin telefonunu uygulamaya tanımlıyorsunuz. AKUT olarak biz herhangi bir veri saklamıyoruz Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında tanımladığınız 5 kişiye, olası bir afet durumunda kısa mesaj gönderiliyor çünkü bir afet durumunda baz istasyonları yoğunluktan dolayı, kapasitelerinin çok üstüne çıktığı için çalışamıyor. Kısa mesaj bu durumda daha hızlı gidiyor. Bu nedenle SMS üzerine yoğunlaştık. Tanımlanan 5 kişinin şehir dışında olmasını rica ediyoruz çünkü şehir dışındaki yakınlarınız ya da sevdikleriniz de sizi merak edebiliyor. Şehir dışındaki arkadaşlarınız diğer arkadaşlarınıza ulaşabilir ve sizin iyi olduğunuzu haber verebilir."
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AKUT Derneği olarak teknolojinin kullanımına önem verdiklerini belirten Akbaba, tüm AKUT gönüllülerini uydudan takip edebildiklerini belirterek şunları söyledi: "Şu anda biz herhangi bir arama kurtarma operasyonunda ekiplerimizin anlık olarak nerede, ne zaman bulunduklarını sistem üzerinden görebiliyoruz. Avrupa'daki teknolojiyi en iyi kullanan dernek olarak AKUT'u sayabiliriz. Türkiye'de ilk defa yaptığımız 'Güvendeyim' uygulaması ile beraber sevdiğiniz 5 kişiye harita üzerinde konumunuzu SMS ile bildirebiliyorsunuz. Uygulamanın içerisinde deprem, yangın ve sel gibi afet öncesi ve sonrasında yapmanız gereken bilgiler de mevcut. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Andorid ve iOS yazılım sistemlerinde uygulamayı ücretsiz olarak bulmak mümkün ve internet olmayan ortamlarda da programımız çalışıyor."
Uygulamayı tamamen AKUT ve sponsor firmalar ile gerçekleştirdiklerini belirten Akbaba, gönüllülere de teşekkür ettiklerini ve uygulamanın zaman içerisinde daha da geliştirileceğini ifade etti.
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AKUT GÜVENDEYİM NASIL İNDİRİLİR?
AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet anında belirlenen 5 telefon numarasına güvende olunduğunu bildirmek için tasarlanan uygulamanın ilerleyen dönemlerde daha da geliştirilerek kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.
Deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde telefon hatlarında yaşanan sorunların uygulamayı olumsuz etkilemediğini ve sorunsuz çalıştığını ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu:
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Elazığ depreminden önce uygulamayı kullananların sayısı 500 bin kişiydi, depremin hemen sonrasında uygulamayı 700 bin kullanıcı daha indirerek 1 milyon 200 bin sayısına ulaştık. Sistemi kullanmak çok kolay, iOS veya Android marketlerden uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip bağlantı kurmak istediğiniz 5 numara belirliyorsunuz. Burada önerimiz 1 kişinin mutlaka il dışından olması. Çünkü il içindeki sistem bazen çok yoğun olabiliyor, il dışındaki biriyle iletişim kurmak çok daha kolay olabiliyor. Bu numaralar eklendikten sonra afet anında ana ekranda bulunan kırmızı butona dokunduğunuz zaman belirlediğiniz kişilere güvende olduğunuz mesajını ve konum bilgilerinizi yönlendirebiliyorsunuz."