AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? Güvendeyim uygulaması indirme ekranı

AKUT Derneği olarak teknolojinin kullanımına önem verdiklerini belirten Akbaba, tüm AKUT gönüllülerini uydudan takip edebildiklerini belirterek şunları söyledi: "Şu anda biz herhangi bir arama kurtarma operasyonunda ekiplerimizin anlık olarak nerede, ne zaman bulunduklarını sistem üzerinden görebiliyoruz. Avrupa'daki teknolojiyi en iyi kullanan dernek olarak AKUT'u sayabiliriz. Türkiye'de ilk defa yaptığımız 'Güvendeyim' uygulaması ile beraber sevdiğiniz 5 kişiye harita üzerinde konumunuzu SMS ile bildirebiliyorsunuz. Uygulamanın içerisinde deprem, yangın ve sel gibi afet öncesi ve sonrasında yapmanız gereken bilgiler de mevcut. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Andorid ve iOS yazılım sistemlerinde uygulamayı ücretsiz olarak bulmak mümkün ve internet olmayan ortamlarda da programımız çalışıyor."



Uygulamayı tamamen AKUT ve sponsor firmalar ile gerçekleştirdiklerini belirten Akbaba, gönüllülere de teşekkür ettiklerini ve uygulamanın zaman içerisinde daha da geliştirileceğini ifade etti.