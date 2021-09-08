Aksiyon yıldızı Vin Diesel'in son hali: Göbeği epey büyütmüş
Rol aldığı aksiyon filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Vin Diesel, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.
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HIZLI VE ÖFKELİ'NİN YILDIZI
Özellikle Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) filmiyle sinema tutkunlarının gönlünde yer eden Diesel'in son zamanlarda göbek yaptığı uzaktan çekilen görüntülerinde bile görüldü.
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İTALYA TATİLİ
Sevgilisi Paloma Jimenez ve çocuklarıyla birlikte İtalya'da tatil yapan Vin Diesel, ailesi ve arkadaş grubuyla çıktığı yat gezisinde objektiflere takıldı. Diesel, lüks yatında, önemli rollerinden birini üstlendiği Avatar filmindeki rol arkadaşı Zoe Saldana ve eşi Marco Pereggio'yu ağırladı. Portofino'da mavi sulara açılan grup, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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GÖBEK YAPMIŞ
Hayranlarının aklında güçlü kaslarıyla yer eden Vin Diesel'in kilo aldığı ve özellikle de göbek bölgesinde yağların toplandığı görüldü. Onun bu görüntüsü de hayranlarını hem şaşırttı hem de bazı esprili yorumlara neden oldu.
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HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI
Vin Diesel ile ilgili haberin yer aldığı bir internet sitesine yorum yazan bir hayranı oyuncunun son görüntüsüyle ilgili " Sonunda Vin Diesel'in de artık benim gibi bir vücudu var" yorumunu yaptı. Birçok kişi oyuncunun tam da orta yaşlı bir baba gibi göründüğünü ileri sürdü. Bazı hayranları da Vin Diesel için Hızlı ve Öfkeli günlerinin artık geride kaldığını ileri sürdü.
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'SONUNDA BANA BENZEDİ'
Vin Diesel'in aldığı kilolarla ilgili esprili yorumlardan biri de yine bir internet sitesinin bir okuruna aitti. Bu kişi Diesel'in aldığı kilolarla ilgili "Hep onun gibi bir beenim olsun isterdim. Sonunda oldu" diye yazdı.
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PANDEMİ YÜZÜNDEN
Vin Diesel'in bu dönemde kilo almasının normal olduğunu savunanlar da oldu. Bunlar da koronavirüs pandemisi yüzünden birçok kişi gibi onunda yeteri kadar hareketli yaşayamadığını ve sonuç olarak kilo aldığını savundu.
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1.82 BOYUNDA
Genel olarak aksiyon filmlerinde rol alan ve kariyerinin çoğunluğunda güçlü kaslarıyla dikkat çeken Vin Diesel ya da gerçek adıyla Mark Sinclair, 18 Temmuz 1967'de ABD'de dünyaya geldi. 1.82 cm boyundaki Diesel, başta Hızlı ve Öfkeli serisi olmak üzere aralarında Avatar, Thor ve Guardions of Galaxy'nin de bulunduğu çok sayıda aksiyon filminde rol aldı. 2007 yılından bu yana oyuncu Paloma Jimenez ile birlikte olan Diesel'in üç tane de çocuğu bulunuyor.
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AVATAR 3 İÇİN KAMERA KARŞISINDA
Vin Diesel son olarak Avatar 3 için kamera karşısına geçti. James Cameron'un yönettiği filmde Diesel'in yanı sıra İtalya tatilinde lüks yatında konuk ettiği Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Sam Worthington da rol alıyor.
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VENEDİK'TE MODA ETKİNLİĞİNE KATILDI
Vin Diesel İtalya'da bulunduğu sırada Venedik'te düzenlenen moda etkinliğine de katılmıştı. Dolce Gabbana'nın, aniden bastıran defilesinde de izleyiciler arasında yer aldı Diesel. Oyuncu, o defilede, yanında oturan İngiliz yıldız Helen Mirren'ı, montunu üzerine örterek yağıştan korumaya çalışmıştı.
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ESKİ GÖRÜNTÜSÜ
Vin Diesel birçok hayranının hafızasında bu görüntüsüyle yer etti.