Aksiyon yıldızı Vin Diesel'in son hali: Göbeği epey büyütmüş

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI Vin Diesel ile ilgili haberin yer aldığı bir internet sitesine yorum yazan bir hayranı oyuncunun son görüntüsüyle ilgili " Sonunda Vin Diesel'in de artık benim gibi bir vücudu var" yorumunu yaptı. Birçok kişi oyuncunun tam da orta yaşlı bir baba gibi göründüğünü ileri sürdü. Bazı hayranları da Vin Diesel için Hızlı ve Öfkeli günlerinin artık geride kaldığını ileri sürdü.