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Erkan ALTUNTAŞ- Hilmi YOL/ AKSARAY, (DHA)-
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 09:55 | 

Aksaray'da yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştu

Aksaray'da bilinçsiz tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesinin gün geçtikçe azalmasıyla toprağın çökmesi sonucu yüzey yarıkları oluştu. Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, yarıklardan birinin 300 metre uzunluğunda, 5 metre eninde ve 15 metre derinliğinde olduğunu belirtip, ''Beslenme zayıfladığından dolayı bölgede yer altı suları 100 metreye kadar çekildi hatta bazı bölgelerde 100 metrenin de altına iniyor. Yer altı sularının aşırı kullanımının nedeni, bazı çiftçilerimizin geleceğini düşünmeden sularımızı aşırı kullanmaya yönelmesidir'' dedi.

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