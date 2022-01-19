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Aksaray'da okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentten gelen son dakika haberleri

#Yarın Okullar Tatil Mi#Aksaray#Okul Tatil Mi

Yarın okullar tatil mi sorusu bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında geliyor. Aksaray'da yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Bir çok il de ise kar yağışı etkisini azaltsa da devam ediyor. Bu gelişmenin ardından okullar yarın da tatil olacak mı sorusunun cevabı için gözler kent valiliklerine çevrildi. Peki Aksaray'da okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı?

1/4Aksarayda okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.

2/4AKSARAYDA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da bugün (19 Ocak) tarihi itibari ile kent genelinde 1 gün okullar tatil ilan edilmişti. Şimdi gözler yarın tatil mi sorusuna çevrildi

20 Ocak için resmi açıklama henüz yapılmadı. Gelen son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.

3/4Vali ile öğrencinin kar tatili diyaloğu

Vali ile öğrencinin 'kar tatili' diyaloğu

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun Twitter'dan yaptığı okul tatili duyurusuna bir öğrenci "Yarın okul tatil olmasa sabah antifriz içip, gidecektim" diyerek yorum yaptı. Vali Aydoğdu "Kazım ‘sen içme’ diye tatil edildi, sana kıyamayız, sen bizim için değerlisin" diyerek cevap verdi, diyalog çok sayıda beğeni aldı.

4/4Aksarayda okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentten gelen son dakika haberleri

Kent merkezinde dün etkili olan kar yağışı sonrası Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Twitter hesabından "İlimiz genelinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda 19.01.2022 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli personel ve hamile olanlar da bir gün izinli sayılacak" paylaşımda bulunarak, okulların tatil edildiğini açıkladı. Vali Aydoğdu'nun paylaşımının altına Kazım Şaşmaz isimli bir öğrenci "Yarın okul tatil olmasa sabah antifriz içip, gidecektim" yazdı. Öğrencinin yorumuna Vali Aydoğdu "Kazım ‘sen içme’ diye tatil edildi, sana kıyamayız, sen bizim için değerlisin" diyerek cevap verdi, diyalog sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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