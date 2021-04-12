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Haber Giriş: 12 Nisan 2021 - 16:56 | 

Aksaray ve Karaman İmsakiye 2021 bilgileri! Aksaray ve Karaman güncel iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet takvimi

İç Anadolu Bölgemizde bulunan Aksaray ve Karaman'da ikamet eden vatandaşlar 2021 Ramazan ayı ilk sahur ve iftar saatini merak etmeye başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek Karamanlı ve Aksaraylılar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 imsakiye listesini inceliyor. Peki, Karaman'da ve Aksaray'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte, 2021 Karaman ve Aksaray Ramazan imsakiyesi...

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı bu gece kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Karaman'da ve Aksaray'da ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. Sahur ve iftar saatleri, Ramazan'ın her günü birkaç dakika farklılık gösteriyor. İşte, Karaman ve Aksaray sahur ve iftar saatleri...

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Karaman ve Aksaray'da ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor.

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Aksaray'da ilk sahur saat 04:38'de olacak, ilk iftar ise 19:25'te yapılacak.

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Karaman'da ise ilk sahur 04:44'te yapılacak. İftar ise yarın akşam 19:27'de açılacak.

5ORUCU BOZAN DURUMLAR

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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