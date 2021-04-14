Aksaray iftar vakti 2021: Aksaray'da iftara ne kadar kaldı? Aksaray imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Tansiyon ve tiroid hastalarının ilaçlarını ve kontrollerini aksatmamaları şartıyla oruçlarını tutabileceğine işaret eden Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, kalp hastalarının da doktor kontrolünden geçtikten sonra, başka bir hastalıkları yoksa, oruç tutabileceklerini ifade etti.



Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, Ramazan ayında oruç tutmaması yönünde tavsiyede bulunduğumuz bazı hasta gruplarımız var. Oruç tutmaması yönünde tavsiye bulunduğumuz hastaları şöyle sıralayabiliriz; böbrek yetmezliği olup da diyalize giren ya da diyalize çok yakın olan hastalarımız için oruç tutmasını söylemek çok zor. Hasta hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi yaşıyor ve bu şeker düşmesi de son 3 ayda hastaneye yatıracak kadar şiddetli olmuş, üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyma durumuna gelen hastalar için kesinlikle oruç tutulmamasını tavsiye ediyoruz. Diğer hasta grubu ise son 3 ay içinde şeker artmasına bağlı olarak hastaneye yatmış kontrolsüz hastalarımız ve insülin ve/veya sülfonilüre grubu diyabet ilacı kullanan hastalarımızdır ve bu gruba giren hastalarımızın da oruç tutması tehlikelidir dedi.