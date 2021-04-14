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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 16:59 | 

Aksaray iftar vakti 2021: Aksaray'da iftara ne kadar kaldı? Aksaray imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Aksaray iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Aksaray iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Aksaray iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Aksaray'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Aksaray iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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Aksaray iftar vakti için geri sayım sürüyor. Aksaray iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Aksaray'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Aksaray iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

AKSARAY'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Aksaray'da iftar, 15 Nisan Çarşamba günü saat 19.26'da gerçekleşecek.

AKSARAY'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Aksaray'da sahur, 04.36'da yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz

2AKSARAY İMSAKİYE 2021

AKSARAY İMSAKİYE 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3819:2520:45*
214.04.202104:3619:2620:47
315.04.202104:3419:2720:48
416.04.202104:3319:2820:49
517.04.202104:3119:2920:50
618.04.202104:2919:3020:52
719.04.202104:2719:3020:53
820.04.202104:2619:3120:54
921.04.202104:2419:3220:55
1022.04.202104:2219:3320:57
1123.04.202104:2119:3420:58
1224.04.202104:1919:3520:59
1325.04.202104:1719:3621:01
1426.04.202104:1619:3721:02
1527.04.202104:1419:3821:03
1628.04.202104:1219:3921:04
1729.04.202104:1119:4021:06
1830.04.202104:0919:4121:07
1901.05.202104:0719:4221:08
2002.05.202104:0619:4321:10
2103.05.202104:0419:4421:11
2204.05.202104:0319:4521:12
2305.05.202104:0119:4621:14
2406.05.202104:0019:4721:15
2507.05.202103:5819:4721:16
2608.05.202103:5719:4821:18**
2709.05.202103:5519:4921:19
2810.05.202103:5419:5021:20
2911.05.202103:5219:5121:22
3012.05.202103:5119:5221:23***

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HAYAT Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, kronik hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Erdoğmuş, kronik rahatsızlığı olan hastaların oruç tutmaya başlamadan önce doktorlarına başvurmaları gerektiğini söyledi.

Diyabetin; Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrıldığını belirten Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, daha çok gençlerde görülen Tip 1 diyabet hastalarının, günlük 4-5 doz insülin iğnesi olmaları gerektiği için oruç tutamayacaklarını belirtirken, yetişkinlerde görülen Tip 2 diyabet hastalarının ise doktor kontrolünde oruçlarını tutabileceklerini söyledi.

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Tansiyon ve tiroid hastalarının ilaçlarını ve kontrollerini aksatmamaları şartıyla oruçlarını tutabileceğine işaret eden Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, kalp hastalarının da doktor kontrolünden geçtikten sonra, başka bir hastalıkları yoksa, oruç tutabileceklerini ifade etti.

Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erdoğmuş, Ramazan ayında oruç tutmaması yönünde tavsiyede bulunduğumuz bazı hasta gruplarımız var. Oruç tutmaması yönünde tavsiye bulunduğumuz hastaları şöyle sıralayabiliriz; böbrek yetmezliği olup da diyalize giren ya da diyalize çok yakın olan hastalarımız için oruç tutmasını söylemek çok zor. Hasta hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi yaşıyor ve bu şeker düşmesi de son 3 ayda hastaneye yatıracak kadar şiddetli olmuş, üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyma durumuna gelen hastalar için kesinlikle oruç tutulmamasını tavsiye ediyoruz. Diğer hasta grubu ise son 3 ay içinde şeker artmasına bağlı olarak hastaneye yatmış kontrolsüz hastalarımız ve insülin ve/veya sülfonilüre grubu diyabet ilacı kullanan hastalarımızdır ve bu gruba giren hastalarımızın da oruç tutması tehlikelidir dedi.

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