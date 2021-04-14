Aksaray iftar vakti 2021: Aksaray'da iftara ne kadar kaldı? Aksaray imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Aksaray iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Aksaray iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Aksaray iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Aksaray'da iftara ne kadar kaldı? İşte, Aksaray iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
Aksaray iftar vakti için geri sayım sürüyor. Aksaray iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Aksaray'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Aksaray iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
AKSARAY'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Aksaray'da iftar, 15 Nisan Çarşamba günü saat 19.26'da gerçekleşecek.
AKSARAY'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Aksaray'da sahur, 04.36'da yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
AKSARAY İMSAKİYE 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:38
|19:25
|20:45*
|2
|14.04.2021
|04:36
|19:26
|20:47
|3
|15.04.2021
|04:34
|19:27
|20:48
|4
|16.04.2021
|04:33
|19:28
|20:49
|5
|17.04.2021
|04:31
|19:29
|20:50
|6
|18.04.2021
|04:29
|19:30
|20:52
|7
|19.04.2021
|04:27
|19:30
|20:53
|8
|20.04.2021
|04:26
|19:31
|20:54
|9
|21.04.2021
|04:24
|19:32
|20:55
|10
|22.04.2021
|04:22
|19:33
|20:57
|11
|23.04.2021
|04:21
|19:34
|20:58
|12
|24.04.2021
|04:19
|19:35
|20:59
|13
|25.04.2021
|04:17
|19:36
|21:01
|14
|26.04.2021
|04:16
|19:37
|21:02
|15
|27.04.2021
|04:14
|19:38
|21:03
|16
|28.04.2021
|04:12
|19:39
|21:04
|17
|29.04.2021
|04:11
|19:40
|21:06
|18
|30.04.2021
|04:09
|19:41
|21:07
|19
|01.05.2021
|04:07
|19:42
|21:08
|20
|02.05.2021
|04:06
|19:43
|21:10
|21
|03.05.2021
|04:04
|19:44
|21:11
|22
|04.05.2021
|04:03
|19:45
|21:12
|23
|05.05.2021
|04:01
|19:46
|21:14
|24
|06.05.2021
|04:00
|19:47
|21:15
|25
|07.05.2021
|03:58
|19:47
|21:16
|26
|08.05.2021
|03:57
|19:48
|21:18**
|27
|09.05.2021
|03:55
|19:49
|21:19
|28
|10.05.2021
|03:54
|19:50
|21:20
|29
|11.05.2021
|03:52
|19:51
|21:22
|30
|12.05.2021
|03:51
|19:52
|21:23***