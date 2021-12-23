Öğrencisini döven matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tutuklandı mı? Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ali Rıza Yücel açıklaması
Sosyal medya öğrencisine okul koridorunda şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel'i konuşuyor. Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk'' dedi. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu.
14 Aralık günü Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, Öğretmen Ali Rıza Yücel, ders sırasında 5’inci sınıf öğrencisi T.K.’yı sınıftan çıkartıp koridorda dövmeye başladı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni G.Ü, meslektaşı Ali Rıza Yücel’e müdahale etti.
Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından şiddet gören çocuğun babası, Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Baba, “Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı” diye konuştu.
Baba, “Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı” diye konuştu.
ÖĞRETMEN ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Yücel’in öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.''
''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.''