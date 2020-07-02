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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 09:59,

Karantina kalktı plaja koştular

Son dönemde moda dünyasının öne çıkan isimlerinden biri arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde kelimenin tam anlamıyla dinlenmeye ve eğlenceye doydu.

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1ARKADAŞ TATİLİ
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ARKADAŞ TATİLİ

Fransız model Cindy Bruna, kalalalık bir arkadaş grubuyla birlikte St. Tropez'de tatil yapıyor. 25 yaşındaki Bruna, önceki gün plajda objektiflere takıldı.

Fotoğraf: Mega

2HERKESİN KEYFİ YERİNDE
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HERKESİN KEYFİ YERİNDE

Yılan derisi bir bikini giyen Bruna, gün boyu tatilin keyfini çıkardı. Zaman zaman arkadaşlarıyla şakalaşan Cindy Bruna, sonra uzun uzun yüzdü.

3ÖNCE DALIŞ SONRA DANS
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ÖNCE DALIŞ SONRA DANS

Grup, günün ilerleyen saatlerinde de kumsalda dans etmeye başladı. Grubun neşesi plajdaki diğer tatilcilere de yansıdı.

4TEDBİRLER GEVŞETİLİNCE PLAJA KOŞTULAR
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TEDBİRLER GEVŞETİLİNCE PLAJA KOŞTULAR

Cindy Bruna, koronavirüs salgınının en çok etkisini gösterdiği Fransa'da geçirdi sosyal izolasyon sürecini. Önlemlerin ve kısıtlamaların gevşetilmeye başlamasından sonra da soluğu arkadaşlarıyla birlikte St. Tropez'de aldı.

516 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
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16 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Son dönemde adını giderek daha fazla duyuran Cindy Bruna, henüz 16 yaşındayken keşfedildi. Sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi.

6HENÜZ ÖĞRENCİYDİ
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HENÜZ ÖĞRENCİYDİ

Bruna, keşfedilmesinin ardından okulunu da yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir röportajında, ailesinin, bu kadar genç yaşta modellik kariyerine başlamasını nasıl karşıladığını da şöyle anlatmıştı:

7AİLEM PEK DE SICAK BAKMADI
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AİLEM PEK DE SICAK BAKMADI

"Ailem önce okulumu bitirmemi istedi. Aileler, modellik hakkında duyduklarından dolayı çocuklarının böyle bir kariyer yapmasını istemiyorlardı."

8TOPUKLU AYAKKABIYLA YÜRÜMEKTE ZORLANDIM
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TOPUKLU AYAKKABIYLA YÜRÜMEKTE ZORLANDIM

Kariyerinin ilk döneminde topuklu ayakkabılar üzerinde yürüyemediğini söyleyen Bruna, zaman içinde alıştığını dile getirmişti.

9VICTORIAS SECRET SEÇMELERİNİ GEÇTİ
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VICTORIA'S SECRET SEÇMELERİNİ GEÇTİ

Ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev yapan Cindy Bruna, 2013 yılında birçok modelin hayallerini süsleyen Victoria's Secret podyumuna da çıktı. Model, aynı firmanın geçen yıl iptal edilen defilesi için de seçmeleri geçmişti.

10EN UZUN BOYLU MODELLERDEN BİRİ
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EN UZUN BOYLU MODELLERDEN BİRİ

1.82'lik Cindy Bruna, podyumların en uzun boylu modellerinden biri olarak da tanınıyor.

11MODEL ARKADAŞLARIYLA BULUŞMUŞTU
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MODEL ARKADAŞLARIYLA BULUŞMUŞTU

Cindy Bruna, geçtiğimiz ayın içinde de yine St. Tropez'de model arkadaşları Izabel Goulart, Jessica Aidi ve onun sevgilisi futbolcu Marco Verratti ile yine ünlü bir futbolcu olan Neimar ile buluşmuştu.

12NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYORDU
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NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYORDU

Grup, o gün de gittikleri yerlerde neşeli tavırlarıyla bütün dikkatleri üzerlerinde toplamıştı.

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