Karantina kalktı plaja koştular

Son dönemde moda dünyasının öne çıkan isimlerinden biri arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde kelimenin tam anlamıyla dinlenmeye ve eğlenceye doydu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ARKADAŞ TATİLİ
Fransız model Cindy Bruna, kalalalık bir arkadaş grubuyla birlikte St. Tropez'de tatil yapıyor. 25 yaşındaki Bruna, önceki gün plajda objektiflere takıldı.
Fotoğraf: Mega
2
Abone Ol
HERKESİN KEYFİ YERİNDE
Yılan derisi bir bikini giyen Bruna, gün boyu tatilin keyfini çıkardı. Zaman zaman arkadaşlarıyla şakalaşan Cindy Bruna, sonra uzun uzun yüzdü.
3
Abone Ol
ÖNCE DALIŞ SONRA DANS
Grup, günün ilerleyen saatlerinde de kumsalda dans etmeye başladı. Grubun neşesi plajdaki diğer tatilcilere de yansıdı.
4
Abone Ol
TEDBİRLER GEVŞETİLİNCE PLAJA KOŞTULAR
Cindy Bruna, koronavirüs salgınının en çok etkisini gösterdiği Fransa'da geçirdi sosyal izolasyon sürecini. Önlemlerin ve kısıtlamaların gevşetilmeye başlamasından sonra da soluğu arkadaşlarıyla birlikte St. Tropez'de aldı.
5
Abone Ol
16 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
Son dönemde adını giderek daha fazla duyuran Cindy Bruna, henüz 16 yaşındayken keşfedildi. Sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi.
6
Abone Ol
HENÜZ ÖĞRENCİYDİ
Bruna, keşfedilmesinin ardından okulunu da yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir röportajında, ailesinin, bu kadar genç yaşta modellik kariyerine başlamasını nasıl karşıladığını da şöyle anlatmıştı:
7
Abone Ol
AİLEM PEK DE SICAK BAKMADI
"Ailem önce okulumu bitirmemi istedi. Aileler, modellik hakkında duyduklarından dolayı çocuklarının böyle bir kariyer yapmasını istemiyorlardı."
8
Abone Ol
TOPUKLU AYAKKABIYLA YÜRÜMEKTE ZORLANDIM
Kariyerinin ilk döneminde topuklu ayakkabılar üzerinde yürüyemediğini söyleyen Bruna, zaman içinde alıştığını dile getirmişti.
9
Abone Ol
VICTORIA'S SECRET SEÇMELERİNİ GEÇTİ
Ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev yapan Cindy Bruna, 2013 yılında birçok modelin hayallerini süsleyen Victoria's Secret podyumuna da çıktı. Model, aynı firmanın geçen yıl iptal edilen defilesi için de seçmeleri geçmişti.
10
Abone Ol
EN UZUN BOYLU MODELLERDEN BİRİ
1.82'lik Cindy Bruna, podyumların en uzun boylu modellerinden biri olarak da tanınıyor.
11
Abone Ol
MODEL ARKADAŞLARIYLA BULUŞMUŞTU
Cindy Bruna, geçtiğimiz ayın içinde de yine St. Tropez'de model arkadaşları Izabel Goulart, Jessica Aidi ve onun sevgilisi futbolcu Marco Verratti ile yine ünlü bir futbolcu olan Neimar ile buluşmuştu.
12
Abone Ol
NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYORDU
Grup, o gün de gittikleri yerlerde neşeli tavırlarıyla bütün dikkatleri üzerlerinde toplamıştı.