Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekat? İşte kılınışı

AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT



"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.



"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.



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Sübhaneke duası okunur.



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.



Fatiha suresi okunur



Zamm-ı sure okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir



"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.



İKİNCİ REKAT



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir



Fatiha suresi okunur



Zamm-ı sure okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



Oturarak Ettehıyyatü okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.



ÜÇÜNCÜ REKAT



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir



Fatiha suresi okunur



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.



Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.