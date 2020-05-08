Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekat?
Havanın kararmasıyla birlikte gözler akşam namazına çevrildi. Corona virüsü sebebiyle ibadetlerini evlerinde gerçekleştiren vatandaşlar, akşam namazı ibadetini hakkıyla tamamlamak istiyor. Özellikle 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda akşam namazını ilk kez kılacak olan Müslümanlar, akşam namazının kılınış ve rekat bilgisini araştırıyor. Peki, akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekat?
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1
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Belli kurallara göre kılınan namaz Müslümanlar'a farz kılınmıştır ve İslâm’ın beş şartından biridir. Müslümanlar her gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre akşam namazlarını kılıyorlar. Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Peki, akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekat?
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AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır. Sübhaneke duası okunur. "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
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İKİNCİ REKAT
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir Fatiha suresi okunur Zamm-ı sure okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturarak Ettehıyyatü okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır. ÜÇÜNCÜ REKAT
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir Fatiha suresi okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.
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AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir. İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhanake duası okunur. "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur Zamm-ı sure okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir. "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır. İKİNCİ REKAT
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur Zamm-ı sure okunu "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.