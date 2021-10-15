Akşam namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Akşam namazının kılınışı
Akşam namazının kılınışı ile ilgili bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor. Akşam namazı her gün kılınan vakit namazlarından biridir. Sabah, öğle ve ikindi namazının ardından sıra akşam namazına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hangi vakitler aralığında namazın kılınabileceği açıklanıyor. Peki, akşam namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
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Akşam namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı, vakit namazını kılmak isteyen tarafından araştırılıyor. Müslümanlar her gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan saatlerde namaz ibadetini yerine getiriyorlar. İkindi namazından sonra, yatsı namazından önce akşam namazı kılınıyor. İşte toplam beş rekat olan akşam namazının kılınışı
AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.
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AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
Oturarak Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.
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AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI
BİRİNCİ REKAT
Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhanake duası okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.