Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri
Akşam ezanı saat kaçta kılınacak sorusu ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen akşam ezanı saati, güneşin konumu dolayısıyla illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, tüm iller ve İzmir, Ankara ve İstanbul akşam ezanı saati bilgileri
Akşam ezanı saatleri, namaz kılacak olan ya da iftar için bekleyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların merakla araştırdığı akşam ezanı saat kaçta kılınacak? İşte, 81 ilin akşam ezanı saatleri hakkında detaylı bilgiler
|ANKARA AKŞAM NAMAZI SAATİ
|Akşam
|Yatsı
|20 Ağustos 2020 Perşembe
|19:46
|21:12
|21 Ağustos 2020 Cuma
|19:44
|21:10
|22 Ağustos 2020 Cumartesi
|19:43
|21:08
|23 Ağustos 2020 Pazar
|19:42
|21:07
|24 Ağustos 2020 Pazartesi
|19:40
|21:05
|25 Ağustos 2020 Salı
|19:39
|21:03
|26 Ağustos 2020 Çarşamba
|19:37
|21:01
|İZMİR AKŞAM NAMAZI SAATİ
|Akşam
|Yatsı
|20 Ağustos 2020 Perşembe
|20:06
|21:30
|21 Ağustos 2020 Cuma
|20:05
|21:28
|22 Ağustos 2020 Cumartesi
|20:04
|21:27
|23 Ağustos 2020 Pazar
|20:02
|21:25
|24 Ağustos 2020 Pazartesi
|20:01
|21:23
|25 Ağustos 2020 Salı
|19:59
|21:21
|26 Ağustos 2020 Çarşamba
|19:58
|21:20
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