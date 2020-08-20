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GeriGündem Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri
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Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 15:33 | 

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri

Akşam ezanı saat kaçta kılınacak sorusu ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen akşam ezanı saati, güneşin konumu dolayısıyla illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, tüm iller ve İzmir, Ankara ve İstanbul akşam ezanı saati bilgileri

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Akşam ezanı saatleri, namaz kılacak olan ya da iftar için bekleyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların merakla araştırdığı akşam ezanı saat kaçta kılınacak? İşte, 81 ilin akşam ezanı saatleri hakkında detaylı bilgiler

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İSTANBUL AKŞAM NAMAZI SAATİAkşamYatsı
20 Ağustos 2020 Perşembe20:0321:31
21 Ağustos 2020 Cuma20:0221:29
22 Ağustos 2020 Cumartesi20:0021:28
23 Ağustos 2020 Pazar19:5921:26
24 Ağustos 2020 Pazartesi19:5721:24
25 Ağustos 2020 Salı19:5621:22
26 Ağustos 2020 Çarşamba19:5421:20

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ANKARA AKŞAM NAMAZI SAATİAkşamYatsı
20 Ağustos 2020 Perşembe19:4621:12
21 Ağustos 2020 Cuma19:4421:10
22 Ağustos 2020 Cumartesi19:4321:08
23 Ağustos 2020 Pazar19:4221:07
24 Ağustos 2020 Pazartesi19:4021:05
25 Ağustos 2020 Salı19:3921:03
26 Ağustos 2020 Çarşamba19:3721:01

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İZMİR AKŞAM NAMAZI SAATİAkşamYatsı
20 Ağustos 2020 Perşembe20:0621:30
21 Ağustos 2020 Cuma20:0521:28
22 Ağustos 2020 Cumartesi20:0421:27
23 Ağustos 2020 Pazar20:0221:25
24 Ağustos 2020 Pazartesi20:0121:23
25 Ağustos 2020 Salı19:5921:21
26 Ağustos 2020 Çarşamba19:5821:20


TÜM İLLERİN AKŞAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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