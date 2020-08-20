Gündem Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 15:33 | 20 Ağustos 2020 - 15:33

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri

Akşam ezanı saat kaçta kılınacak sorusu ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen akşam ezanı saati, güneşin konumu dolayısıyla illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, tüm iller ve İzmir, Ankara ve İstanbul akşam ezanı saati bilgileri