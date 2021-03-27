Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 27 Mart akşam ezanı saatleri
Akşam ezanı saati için araştırmalar başladı. Bugün Berat Kandili olması sebebiyle oruç tutan vatandaşlar iftar vakti için akşam ezan saatini bekliyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte 27 Mart akşam ezanı saatleri
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Berat Kandili'nde oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşların gözü akşam ezanına çevrildi. Hem oruçlarını açacakları saati kaçırmak istemeyenler hem de akşam namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘akşam ezanı saat kaçta okunacak, akşam namazı saat kaçta? Sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Cuma namazı gibi 7 bölge 81 ilin akşam namazı saati de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşıldı.
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Diyanet İşleri Başkanlığının haftalık namaz vakitleri listesine göre, bugün (10 Mart 2021) Ankara'da akşam namazı 19.14'de, İstanbul'da 19.30'da, İzmir'de 19.36'da okunacak.
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.