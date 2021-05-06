Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta? İşte İstanbul Ankara İzmir il il 6 Mayıs iftar saatleri
Bu akşam Ramazan'ın 24. gün orucuna niyetli giren vatandaşlar, iftar saati sorgulamalarına hız verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden kişilerde, gün gün yayınlanan Ramazan İmsakiye bilgisinden şehirleri için iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta?
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İftar saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Mübarek Ramazan devam ederken, bugüne oruç tutarak giren vatandaşlar, akşam ezanı saati yaklaştıkça bir yandan iftar hazırlıkları yapıyor bir yandan da Diyanet'in açıkladığı iftar saati bilgisini sorguluyor. İşte, 2021 il il Ramazan İmsakiyesi bilgileri...
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İstanbul'da bu akşam iftar saat 20:12'de olacak. Teravih namazı ise saat 21:47'de kılınacak.
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Diğer illere ait iftar saatlerini sorgulamak için aşağıdaki linkten yararlanın.
Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).