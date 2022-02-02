Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta? 2 Şubat akşam ezanı saatleri

Akşam ezanı ve dolaylı olarak İftar saatleri 81 ilde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Üç ayların ilk günü kapsamında 2 Şubat akşamı yapılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akşam ezanı saatleri ile öğrenilebilecek. Böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap alınabilecek. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı