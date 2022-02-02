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Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta? 2 Şubat akşam ezanı saatleri

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Akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusu, kandil dolayısıyla oruç ibadetinde bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İftar hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce yazarda, akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusuna cevap arıyor. Peki, Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul'da iftar saat kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet'in 2 Şubat akşam ezanı saatleri

1/4Akşam ezanı saat kaçta okunacak İftar saat kaçta 2 Şubat akşam ezanı saatleri

Akşam ezanı ve dolaylı olarak İftar saatleri 81 ilde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Üç ayların ilk günü kapsamında 2 Şubat akşamı yapılacak olan iftar ile nihayete kavuşacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akşam ezanı saatleri ile öğrenilebilecek. Böylece ‘İftar saat kaçta? sorusuna cevap alınabilecek. İllere göre değişen iftar vakti bilgileri, tek ekran üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, iftar saat kaçta ifa edilecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı

2/4Akşam ezanı saat kaçta okunacak İftar saat kaçta 2 Şubat akşam ezanı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı ezan saatleri bilgisine göre 2 Şubat Çarşamba günü iftar; Ankara’da 18.15, İstanbul’da 18.29, İzmir’de 18.41'te yapılacak.

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3/4KANDİL GECELERİ NELER YAPILMALI

KANDİL GECELERİ NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

4/4Akşam ezanı saat kaçta okunacak İftar saat kaçta 2 Şubat akşam ezanı saatleri

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

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