Miraç Kandili’nde ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, namaz saatlerini merak ediyor. Özellikle kandil dolayısıyla oruç tutanlar, akşam ezanı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfasında il il ezan vakitlerine yer veriliyor. Peki, Akşam ezanı saat kaçta? İşte il il ezan vakitleri
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Miraç Kandili'ni oruç tutarak karşılayan Müslüman, iftarlarını açacakları akşam ezanı saatini merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte,10 Mart 2021 il il Diyanet akşam ezanı vakitleri...
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Diyanet İşleri Başkanlığının haftalık namaz vakitleri listesine göre, bugün (10 Mart 2021) Ankara'da akşam namazı 18.57'de, İstanbul'da 19.12'de, İzmir'de 19.20'de okunacak.
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.