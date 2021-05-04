Akşam ezanı saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? 4 Mayıs iftar saatleri
4 Mayıs iftar saatlerine yönelik araştırmalar akşam saatlerine doğru kazandı. Ramazan ayının son günlerinde oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, iftar vakitlerini inceliyor. İftar saatleri sayfamızdan kalan oruç günlerinin iftar vaktini öğrenebilirsiz. Peki, akşam ezanı saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? 4 Mayıs iftar vakitleri...
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Akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak olan vatandaşlar, 4 Mayıs iftar vakitlerini inceliyor. 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayının bitmesine sayılı gün kaldı. Ramazanı yurdun çeşitli bölgelerinde geçiren inananlar, iftar saatlerini araştırıyor. 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor.İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 4 Mayıs günü iftar; Ankara’da 19.53, İstanbul’da 20.10, İzmir’de 20.12'de yapılacak.
Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.