MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkşam ezanı saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? 4 Mayıs iftar saatleri
GeriGündem Akşam ezanı saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? 4 Mayıs iftar saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 16:53 | 

Akşam ezanı saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? 4 Mayıs iftar saatleri

4 Mayıs iftar saatlerine yönelik araştırmalar akşam saatlerine doğru kazandı. Ramazan ayının son günlerinde oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, iftar vakitlerini inceliyor. İftar saatleri sayfamızdan kalan oruç günlerinin iftar vaktini öğrenebilirsiz. Peki, akşam ezanı saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? 4 Mayıs iftar vakitleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak olan vatandaşlar, 4 Mayıs iftar vakitlerini inceliyor. 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayının bitmesine sayılı gün kaldı. Ramazanı yurdun çeşitli bölgelerinde geçiren inananlar, iftar saatlerini araştırıyor. 2021 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘İftara ne kadar kaldı?’ sorusunu yönelten vatandaşlara yanıt veriyor.İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı iftar saatleri bilgisine göre 4 Mayıs günü iftar; Ankara’da 19.53, İstanbul’da 20.10, İzmir’de 20.12'de yapılacak.

Diğer illerin iftar saatlerini sorgulamak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

2



İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKL

3İftar Duası Türkçe Okunuşu Nedir

İftar Duası Türkçe Okunuşu Nedir?

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İftar Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

4RAMAZAN NE ZMAAN BİTECEK

RAMAZAN NE ZMAAN BİTECEK?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı kutlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi