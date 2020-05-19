Akşam ezanı ne zaman okunacak? Bugün iftar saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir il il iftar saatleri
Kadir Gecesi'ne oruç tutarak giren milyonlarca Müslüman, iftarlarını açacakları akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. İslam alemi tarafından idrak edilen Kadir Gecesi'nde oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, 19 Mayıs'ta akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla hazırlıklarına hız veren vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde kendi şehirlerinin ezan saatini sorguluyor. Peki, akşam ezanı ne zaman okunacak? Bugün iftar saat kaçta? İşte, İstanbul Ankara İzmir il il iftar saatleri...
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Kadir Gecesi'nin manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek günde Allah'a daha da yakın olmak için oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, iftarlarını açacakları akşam ezanı saatine odaklandı. İşte, 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre il il iftar saatleri...
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İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi'ni oruç tutarak geçiren vatandaşlar, iftarlarını açmak için akşam ezanı saatlerini sorguluyor.
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19 Mayıs Salı günü akşam ezanı İstanbul'da saat 20:26'da Ankara'da 20:07'de İzmir'de 20:26'da ve Bursa'da ise 20:23'de okunacak ve Kadir Gecesi'nde Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar orucunu açacak. Diğer illerdeki ezan saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).