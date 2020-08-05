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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 17:48,

AKS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2020 AKS sonuçları hakkında bilgi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2020 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MEB'de görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda organize edilmişti. Sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen şimdi ise sonuçların tarihine odaklandı. İşte, 2020 AKS sonuçları hakkında bilgi...

2SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
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SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 AKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre;

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Söz konusu sınav 26 Temmuz'da yapılmıştı.

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