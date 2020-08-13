AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 AKS sınav sonuçlarında
AKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı 2020 yılında 26 Temmuz’da merkezi olarak yapıldı. Adaylar heyecanla sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. İşte konu ile ilgili bilgiler
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AKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 26 Temmuz’da düzenlenen AKS’ye giren adaylar sonuçlarını merak ediyorlar. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde sonuçların kaç gün içerisinde yayımlanacağını duyurdu. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz’da yapıldı.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır. c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.